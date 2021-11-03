Kaithal News: भाषण प्रतियोगिता में लक्ष्य, पेंटिंग में हिमांशी और काव्यपाठ में मन्नत रहे अव्वल

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डॉक्टर सोनिया रानी ने बताया भाषण प्रतियोगिता में बीएससी द्वितीय वर्ष के लक्ष्य ने प्रथम, बीकॉम द्वितीय वर्ष की चेतना ने द्वितीय और बीए प्रथम वर्ष की छवि ने तृतीय स्थान हासिल किया। निर्णायक डॉ. विशंभर दास व डॉ. अनिता नैन रहे। पेंटिंग प्रतियोगिता में बीकॉम तृतीय सेमेस्टर की हिमांशी प्रथम, बीएससी प्रथम सेमेस्टर की समीक्षा द्वितीय और बीकॉम तृतीय सेमेस्टर की निलाक्षी तृतीय रहीं। निर्णायक मंडल में डॉ. प्रेरणा, डॉ. नैन्सी गुलाटी व डॉ. मीनाक्षी शामिल रहीं। इसी तरह काव्य पाठ में बीए प्रथम वर्ष की मन्नत ने प्रथम, बीकॉम द्वितीय वर्ष की चेतना ने द्वितीय और गुरकीरत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक डॉ. पुष्पा व डॉ. कोमल रहीं।कार्यक्रम कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष तेजवीर सिंह के मार्गदर्शन तथा प्राचार्य डॉ. ऋषिपाल की अध्यक्षता में हुआ। संयोजिका डॉ. सोनिया रानी रहीं। मंच संचालन डॉ. मीनाक्षी ने किया।इस दौरान प्राचार्य ने कहा कि कला, साहित्य और वाणी का संगम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में मंच पर अपनी बात रखने का आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच विकसित होती है।