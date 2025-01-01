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रट्टा लगाने के बजाय विषय को समझकर पढ़ें विद्यार्थी : एसडीएम

Tue, 08 Sep 2026 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:59 AM IST
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Students should study by understanding the subject instead of rote learning: SDM
विद्या​र्थियों से बातचीत करते हुए एसडीएम मनीष कुमार। विज्ञ​प्ति
गुहला-चीका। एसडीएम मनीष कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में ज्ञान, आत्मविश्वास और सामाजिक समझ विकसित करना है। विद्यार्थियों को रट्टा लगाने के बजाय विषय को समझकर पढ़ना चाहिए और कक्षा में अपनी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए अधिक से अधिक सवाल पूछने चाहिए।
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एसडीएम सोमवार को गांव भूना के राजकीय स्कूल के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। उनके साथ नायब तहसीलदार राहुल डोगरा भी मौजूद रहे। एसडीएम ने स्कूल में विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और शिक्षकों व स्कूल प्रबंधन से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सबसे पहले अपनी रुचि और क्षमता को पहचानना चाहिए। भविष्य में क्या बनना है, इसका लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए अभी से मेहनत शुरू करनी चाहिए। लक्ष्य तय करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता की राह आसान होती है। उन्होंने कक्षा में समूह चर्चा जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए।
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नायब तहसीलदार ने स्कूल की व्यवस्थाएं जांचीं
नायब तहसीलदार राहुल डोगरा ने भी विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने और हमेशा सजग रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्कूल को गोद लिया हुआ है और इससे पहले भी कई बार यहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने स्कूल की आवश्यकताओं और विद्यार्थियों से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी लेकर रिपोर्ट जिला स्तर पर भेजने के निर्देश दिए।
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शिक्षकों को कक्षा में मोबाइल इस्तेमाल न करने के निर्देश
एसडीएम ने कलस्टर स्तर की बैठक में भी शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार हुआ है जबकि विद्यार्थियों की उपस्थिति में अभी सुधार की जरूरत है। बच्चों को प्रेरित करने के लिए विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर बीईओ नरेंद्र दीक्षित, प्रिंसिपल अशोक कुमार, संजय कुमार, राकेश कौशिक और सुनील सहित अन्य मौजूद रहे।

विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए एसडीएम मनीष कुमार। विज्ञप्ति

विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए एसडीएम मनीष कुमार। विज्ञप्ति

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