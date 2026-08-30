Kaithal News: कैलरम-बालू मार्ग का अधूरा हिस्सा विभाग ने कराया दुरुस्त

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ग्रामीणों की समस्या के लिए प्रकाशित समाचार के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने संज्ञान लिया है। ग्रामीण मोनू ने कहा कि कैलरम से बालू और सारण की तरफ जाने वाली सड़क पर करीब 60 फीट का हिस्सा कच्चा पड़ा हुआ था जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। इसके अलावा सड़क के बीच में बिजली का खंभा होने से विशेषकर धुंध के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है। खेतों की ओर जाने वाले ग्रामीणों को भी रोजाना इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। ग्रामीण राहुल ने बताया कि सड़क के बीच में खड़ा बिजली का खंभा दूर से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ग्रामीण लंबे समय से बिजली विभाग से खंभे को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं।22 जून को प्रमुखता से उठाया था मुद्दाग्रामीणों की इस समस्या को अमर उजाला ने 22 जून को प्रकाशित समाचार के माध्यम से प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सड़क के करीब 60 फीट के कच्चे हिस्से पर पेवर ब्लॉक लगाकर उसे दुरुस्त कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिली है। हालांकि सड़क के बीच खड़े बिजली के खंभे अभी भी अपनी जगह पर हैं। उनको शिफ्ट करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्राचार किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक खंभे शिफ्ट नहीं होते, तब तक हादसे का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द खंभे शिफ्ट करवाने की मांग की है।