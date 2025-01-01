सफाई कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी न करें अधिकारी : बेदी

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उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म करवाते समय कर्मचारियों के साथ जिन बातों और शर्तों पर सहमति बनी थी, उन्हें गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। मंत्री मंगलवार को कपिल कमल कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान के लिए आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं देकर शहरों और गांवों की सफाई व्यवस्था संभालते हैं। ऐसे कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों और ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन शर्तों और बातों पर आंदोलन समाप्त हुआ है, उनमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी, सरकार या ठेकेदार को समझौते की शर्तों को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तय बातों को लागू करना जरूरी है।खंड स्तर पर निकलेंगी सेवा ज्योति कलश यात्राएं : बेदी ने बताया कि सेवा ज्योति कलश यात्रा के तहत जिले के सभी खंडों से यात्राएं निकाली जाएंगी और एक स्थान पर एकत्रित होने के बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। सेवा मेरा योगदान के तहत स्वच्छता अभियान और रक्तदान जैसी गतिविधियां होंगी।