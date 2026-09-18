Kaithal News: शिक्षा विभाग ने पीएम श्री, सीएमईईई और मॉडल स्कूलों की मरम्मत के लिए 54.58 करोड़ की डिमांड भेजी

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किस स्कूल के लिए कितनी राशि होगी खर्चब्लॉकस्कूलअनुमानित लागतगुहला जीएमएसएसएस चीका1,25,93,440गुहला जीएमएसएसएस अरनौली 80,49,212गुहला जीएमएसएसएस मेहमूदपुर 1,38,87,406गुहला जीएमएसएसएस भागल82,05,834कैथल जीएमएसएसएस क्योड़क 43,33,761कलायत जीएमएसएसएस कलायत 1,61,53,361कलायत जीएमएसएसएस बड़सीकरी 2,59,64,293पूंडरी जीएमएसएसएस पूंडरी 1,56,85,000राजौंद जीएमएसएसएस राजौंद 35,06,300गुहला पीएम श्री जीएसएसएस बालबेहड़ा 20,66,231गुहला पीएम श्री जीएसएसएस भूना71,00,682कैथलपीएम श्री जीएसएसएस नरड़ 1,04,90,720कैथलपीएम श्री जीजीजीएसएसएस जाखौली अड्डा व जीएमएसपीएस 1,57,35,082कलायत पीएम श्री जीएसएसएस बात्ता व जीएमएसपीएस 53,78,826कलायत पीएम श्री जीएसएसएस कमालपुर व जीएमएसपीएस 1,18,23,276पूंडरी पीएम श्री जीएसएसएस पबनावा 98,25,000पूंडरी पीएम श्री जीजीजीएसएसएस फरल 47,57,000पूंडरी पीएम श्री जीएसएसएस हाबड़ी व जीएमएसपीएस 56,01,000पूंडरी पीएम श्री जीएसएसएस पाई व जीएमएसपीएस 75,30,000राजौंद पीएम श्री जीजीजीएसएसएस राजौंद व जीएमएसपीएस 38,34,000राजौंद पीएम श्री जीएसएसएस सोंगल 1,36,50,300सीवनपीएम श्री जीएसएसएस कांगथली40,16,006गुहला सीएमईईई जीएसएसएस दाबा व जीएमएसपीएस 1,69,38,604गुहला शहीद गुरदीप सिंह मुल्तानी सीएमईईई जीएसएसएस अगोंध 1,34,89,774कैथल सीएमईईई जीएसएसएस सांघन 1,96,71,278कैथल सीएमईईई जीएसएसएस टीक56,24,120कलायत सीएमईईई जीएसएसएस चौशाला व जीएमएसपीएस 3,73,64,840कलायत शहीद रामचंदर सीएमईईई जीएसएसएस कैलरम व संबंधित प्राथमिक स्कूल 21,48,612पूंडरी शहीद केहर सिंह सीएमईईई जीएसएसएस ढांड व जीजीएचएस ढांड1,85,93,000पूंडरी शहीद एलएनके गजे सिंह सीएमईईई जीएसएसएस ट्योंठा 1,31,10,000राजौंद शहीद सीटी कश्मीरी लाल सीएमईईई जीएसएसएस सेरधा 18,82,27,000राजौंद शहीद जयवीर सिंह सीएमईईई जीएसएसएस किठाना व संबंधित प्राथमिक स्कूल 1,34,63,600सीवन सीएमईईई जीएसएसएस खेड़ी गुलाम अली व जीएमपीएस 20,12,649सीवन सीएमईईई जीएसएसएस लदाना चक्कू व जीएमपीएस 50,44,320स्कूलों से पुराने भवनों में आवश्यक कार्यों के लिए मांग पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। इसके आधार पर समग्र शिक्षा के एसडीई और जेई की ओर से स्कूलों का निरीक्षण कर एस्टीमेट तैयार करवाया गया और उसे विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव में भवनों की स्थिति और स्कूलों की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग निर्माण व मरम्मत कार्य शामिल किए गए हैं।- प्रमोद कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।