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Kaithal News: शिक्षा विभाग ने पीएम श्री, सीएमईईई और मॉडल स्कूलों की मरम्मत के लिए 54.58 करोड़ की डिमांड भेजी

Fri, 18 Sep 2026 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:46 PM IST
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The Education Department has submitted a demand for 54.58 crore for the repair of PM SHRI, CMEEE, and model schools.
पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली अड्डा कैथल का खस्ताहाल भवन। संवाद
कैथल। शिक्षा विभाग ने खस्ताहाल हो चुके भवनों और सुविधाओं में सुधार के लिए जिले के पीएम श्री, सीएमईईई और मॉडल संस्कृति स्कूलों समेत 37 स्कूलों के एस्टीमेट तैयार किए हैं। इन स्कूलों में आवश्यक निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए शिक्षा विभाग कैथल ने 54 करोड़ 58 लाख 73 हजार 527 रुपये एस्टीमेट बनाकर शिक्षा विभाग के निदेशक को भेज दिए हैं। विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही इसके लिए राशि जारी हो जाएगी। इसके बाद संबंधित स्कूलों में जरूरी मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू करवाए जाएंगे।
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किस स्कूल के लिए कितनी राशि होगी खर्च
ब्लॉक
स्कूल
अनुमानित लागत
गुहला जीएमएसएसएस चीका
1,25,93,440
गुहला जीएमएसएसएस अरनौली 80,49,212
गुहला जीएमएसएसएस मेहमूदपुर 1,38,87,406
गुहला जीएमएसएसएस भागल
82,05,834
कैथल जीएमएसएसएस क्योड़क 43,33,761
कलायत जीएमएसएसएस कलायत 1,61,53,361
कलायत जीएमएसएसएस बड़सीकरी 2,59,64,293
पूंडरी जीएमएसएसएस पूंडरी 1,56,85,000
राजौंद जीएमएसएसएस राजौंद 35,06,300
गुहला पीएम श्री जीएसएसएस बालबेहड़ा 20,66,231
गुहला पीएम श्री जीएसएसएस भूना
71,00,682
कैथल
पीएम श्री जीएसएसएस नरड़ 1,04,90,720
कैथल
पीएम श्री जीजीजीएसएसएस जाखौली अड्डा व जीएमएसपीएस 1,57,35,082
कलायत पीएम श्री जीएसएसएस बात्ता व जीएमएसपीएस 53,78,826
कलायत पीएम श्री जीएसएसएस कमालपुर व जीएमएसपीएस 1,18,23,276
पूंडरी पीएम श्री जीएसएसएस पबनावा 98,25,000
पूंडरी पीएम श्री जीजीजीएसएसएस फरल 47,57,000
पूंडरी पीएम श्री जीएसएसएस हाबड़ी व जीएमएसपीएस 56,01,000
पूंडरी पीएम श्री जीएसएसएस पाई व जीएमएसपीएस 75,30,000
राजौंद पीएम श्री जीजीजीएसएसएस राजौंद व जीएमएसपीएस 38,34,000
राजौंद पीएम श्री जीएसएसएस सोंगल 1,36,50,300
सीवन
पीएम श्री जीएसएसएस कांगथली
40,16,006
गुहला सीएमईईई जीएसएसएस दाबा व जीएमएसपीएस 1,69,38,604
गुहला शहीद गुरदीप सिंह मुल्तानी सीएमईईई जीएसएसएस अगोंध 1,34,89,774
कैथल सीएमईईई जीएसएसएस सांघन 1,96,71,278
कैथल सीएमईईई जीएसएसएस टीक
56,24,120
कलायत सीएमईईई जीएसएसएस चौशाला व जीएमएसपीएस 3,73,64,840
कलायत शहीद रामचंदर सीएमईईई जीएसएसएस कैलरम व संबंधित प्राथमिक स्कूल 21,48,612
पूंडरी शहीद केहर सिंह सीएमईईई जीएसएसएस ढांड व जीजीएचएस ढांड
1,85,93,000
पूंडरी शहीद एलएनके गजे सिंह सीएमईईई जीएसएसएस ट्योंठा 1,31,10,000
राजौंद शहीद सीटी कश्मीरी लाल सीएमईईई जीएसएसएस सेरधा 18,82,27,000
राजौंद शहीद जयवीर सिंह सीएमईईई जीएसएसएस किठाना व संबंधित प्राथमिक स्कूल 1,34,63,600
सीवन सीएमईईई जीएसएसएस खेड़ी गुलाम अली व जीएमपीएस 20,12,649
सीवन सीएमईईई जीएसएसएस लदाना चक्कू व जीएमपीएस 50,44,320



स्कूलों से पुराने भवनों में आवश्यक कार्यों के लिए मांग पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। इसके आधार पर समग्र शिक्षा के एसडीई और जेई की ओर से स्कूलों का निरीक्षण कर एस्टीमेट तैयार करवाया गया और उसे विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव में भवनों की स्थिति और स्कूलों की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग निर्माण व मरम्मत कार्य शामिल किए गए हैं।
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- प्रमोद कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।

पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली अड्डा कैथल का खस्ताहाल भवन। संवाद

पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली अड्डा कैथल का खस्ताहाल भवन। संवाद

पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली अड्डा कैथल का खस्ताहाल भवन। संवाद

पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली अड्डा कैथल का खस्ताहाल भवन। संवाद

पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली अड्डा कैथल का खस्ताहाल भवन। संवाद

पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली अड्डा कैथल का खस्ताहाल भवन। संवाद

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