Kaithal News: डिजिटल कृतज्ञता अभियान से जीवन बदलने वाले शिक्षकों को किया याद

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कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. राजबीर पाराशर ने कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने तक सीमित नहीं होता बल्कि विद्यार्थी की सोच, व्यक्तित्व और जीवन-दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार शिक्षक की कही छोटी-सी बात या दिया गया प्रोत्साहन विद्यार्थी के जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव डालता है।यूथ रेडक्रॉस काउंसलर डॉ. सुरूचि शर्मा ने बताया कि अभियान को सरल और सहभागी बनाया गया है। विद्यार्थी कुछ क्लिक के माध्यम से उस शिक्षक को याद कर सकते हैं, जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया और उससे जुड़ी छोटी-सी स्मृति साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर पाठ ब्लैकबोर्ड पर नहीं लिखा जाता, कुछ पाठ जीवनभर साथ रहते हैं। अभियान के तहत विद्यार्थी शिक्षकों से मिले मार्गदर्शन, प्रेरणा, अनुशासन, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास से जुड़े अनुभव साझा कर रहे हैं। प्रतिक्रियाओं को डिजिटल रूप में संकलित कर डिजिटल ग्रैटीच्यूड वॉल और बाद में डिजिटल संकलन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. कपिल जैन, डॉ. विकास भारद्वाज, डॉ. मंजुला गोयल सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।