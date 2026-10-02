फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Supplier apprehended in case involving seizure of banned narcotic pills and solution.

Kaithal News: प्रतिबंधित नशीली गोलियां व नशीला घोल बरामदगी मामले में सप्लायर काबू

Fri, 02 Oct 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Supplier apprehended in case involving seizure of banned narcotic pills and solution.
कैथल। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली गोलियां, नशीला घोल बरामदगी मामले में नशा सप्लाई करने के आरोपी भगत सिंह काॅलोनी कैथल निवासी अतुल छोक्कर को काबू कर लिया। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि 6 अगस्त को पुलिस की टीम ने रजबाहा पुल, भागल-बलबेहड़ा रोड के पास से आरोपी जसविंद्र निवासी वार्ड नंबर-11, गुहला को काबू किया गया था। उसके कब्जे से 17 खाली प्लास्टिक की छोटी शीशियां और एक प्लास्टिक की बोतल में रखा 581 ग्राम नशीला घोल मिला। इसके अलावा आरोपी की जेब से बुप्रेनोरफिन नामक 10 टेबलेट बरामद हुई थी। आरोपी जसविंद्र ने स्वीकार किया था कि वह प्रतिबंधित गोलियों को पशुओं की लिक्विड दवा में मिलाकर नशीला घोल तैयार करता है और इस घोल को छोटी-छोटी शीशियों में भरकर नशा करने वाले लोगों को लगभग 200 रुपये प्रति शीशी के हिसाब से बेचता है। आरोपी के खिलाफ थाना चीका में प्राथमिकी दर्ज करके आगामी जांच सीआईए गुहला की ओर से शुरू की गई थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी जसविंद्र को यह नशीला पदार्थ भगत सिंह कालोनी कैथल निवासी अतुल छोकर ने उपलब्ध करवाया था। इसके बाद अब सप्लायर को काबू कर लिया। आरोपी के कब्जे से 700 रुपये ड्रगमनी बरामद हुई। आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed