पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन में जनभागीदारी जरूरी : दीपक कुमार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:35 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:35 PM IST
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गुहला-चीका। गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को गुहला खंड की ग्राम पंचायत नानकपुरा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नोडल अधिकारी एवं कार्यकारी अभियंता अभिषेक शेर के दिशा-निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को जल अर्पण कार्यक्रम, पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव नीति-2026 और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में सरपंच नरेंद्र कौर, ग्राम सचिव बंटी, पंच श्रवण कौर, पंच बंजिंदर कौर और सरपंच प्रतिनिधि रणजोत सिंह मौजूद रहे। विभाग के जिला सलाहकार एवं नोडल सामंजस्य अधिकारी दीपक कुमार ने ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। बीआरसी रघबीर सिंह भी उपस्थित रहे। दीपक कुमार ने कहा कि पेयजल योजना केवल सरकार की सुविधा नहीं, बल्कि इसके सुरक्षित और सुचारू संचालन में ग्रामीणों की भी जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं सीवरेज समिति और ग्रामीण मिलकर काम करें तो पेयजल योजनाओं का बेहतर रखरखाव किया जा सकता है। उन्होंने समिति के सदस्यों से पेयजल व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और समस्याओं के समाधान के लिए विभाग से समन्वय बनाए रखने की अपील की।
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कार्यक्रम में सरपंच नरेंद्र कौर, ग्राम सचिव बंटी, पंच श्रवण कौर, पंच बंजिंदर कौर और सरपंच प्रतिनिधि रणजोत सिंह मौजूद रहे। विभाग के जिला सलाहकार एवं नोडल सामंजस्य अधिकारी दीपक कुमार ने ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। बीआरसी रघबीर सिंह भी उपस्थित रहे। दीपक कुमार ने कहा कि पेयजल योजना केवल सरकार की सुविधा नहीं, बल्कि इसके सुरक्षित और सुचारू संचालन में ग्रामीणों की भी जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं सीवरेज समिति और ग्रामीण मिलकर काम करें तो पेयजल योजनाओं का बेहतर रखरखाव किया जा सकता है। उन्होंने समिति के सदस्यों से पेयजल व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और समस्याओं के समाधान के लिए विभाग से समन्वय बनाए रखने की अपील की।
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