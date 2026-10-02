Kaithal News: बंदराना में हत्या के पांच आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश में 21 अगस्त की शाम विवाद हुआ था। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण ने बताया कि बंदराना निवासी रीटा ने शिकायत दी थी कि वह शाम के समय घर का कूड़ा-कचरा फेंकने के लिए जा रही थी। इस दौरान गली में मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मामला हाथापाई तक पहुंच गया।शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो बढ़ गया विवादशोर सुनकर रीटा के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने लाठी-डंडों, जेली और ईंटों से हमला कर दिया। मारपीट में रीटा, उसके चाचा मांगेराम, चाची बीरमती, देवर बलवान, पुत्र अंकुश, पति गणेश समेत अन्य लोग घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल कैथल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उनका मेडिकल परीक्षण किया। मांगेराम की हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के उपचार के लिए रेफर कर दिया गया।36 दिन तक चला उपचार, 26 सितंबर को मौतमांगेराम का उपचार चल रहा था। करीब 36 दिन बाद 26 सितंबर को मुलाना मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के आदेश पर जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट को सौंपी गई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।