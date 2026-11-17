कैथल। सुर्पाशव जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल स्टूडेंट काउंसिल के तत्वावधान में शिवारिक ग्रुप (द कैंडी फैक्ट्री) का शैक्षणिक औद्योगिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कैंडी निर्माण से लेकर पैकेजिंग तक की प्रक्रिया को नजदीक से देखा और औद्योगिक गतिविधियों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को आधुनिक मशीनों, उत्पादन तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण और पैकेजिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों ने फैक्टरी में कैंडी निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझा। इस अवसर पर शिवारिक ग्रुप की टीम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और मार्गदर्शन किया। भ्रमण का विशेष आकर्षण विद्यार्थियों के लिए आयोजित लकी ड्रॉ रहा। इसमें विजेताओं को आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स, चॉकलेट और टॉफियां भेंट की गईं। इससे विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यालय परिवार ने इस आयोजन के लिए राउंड टेबल एनजीओ के चेयरमैन एवं शिवारिक ग्रुप से जुड़े साहिल सचदेवा और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। भ्रमण में विद्यालय की ओर से गीता सैनी मौजूद रहे। प्रज्ञा पाशा जैन ने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ औद्योगिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष अनुभव विद्यार्थियों की जिज्ञासा, रचनात्मकता और व्यावहारिक समझ विकसित करने में सहायक होता है। ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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