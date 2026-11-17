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कार्यक्रम में हिंदी प्रचार सभा की ओर से लक्ष्मण दास कामरा ने शिरकत की। कानूनी शिक्षा प्रकोष्ठ की प्रमुख डॉ. भूपेंद्र कौर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में उसकी भाषा की अहम भूमिका होती है। भाषा देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करती है। हिंदी देश के अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने छात्राओं से दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक प्रयोग करने और इसके प्रचार-प्रसार में योगदान देने का आह्वान किया।सामान्य ज्ञान और शुद्ध उच्चारण की प्रतियोगिताएं करवाईंकार्यशाला के दौरान सामान्य ज्ञान, कठिन शब्द लेखन और शुद्ध उच्चारण से संबंधित प्रतियोगिताएं करवाई गईं। इनके आयोजन में डॉ. आरडी बिबियान ने विशेष भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में मुस्कान और भावना संयुक्त रूप से प्रथम, रेनू द्वितीय और फातिमा तृतीय स्थान पर रही।विद्यालय इंचार्ज आशा ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ता है और उनमें हिंदी के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम के अंत में विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। आयोजन में किरण ने सहयोग दिया। इस अवसर पर विद्यालय का स्टाफ और छात्राएं मौजूद रहीं।