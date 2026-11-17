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शहर में सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं होने से लोगों को छोटी दूरी तय करने के लिए भी ऑटो पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। यात्री राजेंद्र, सरोज और मनजीत ने बताया कि इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से शहरवासियों को आवागमन का सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और बाजार आने-जाने वाले नागरिकों को इसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि शहर की जरूरतों को देखते हुए जल्द बसें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को निजी वाहनों और ऑटो पर निर्भर न रहना पड़े।बॉक्स-विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को अधिक परेशानीशहरवासी सोनिया, रणदीप, मनप्रीत और सुनील ने बताया कि नियमित बस सुविधा नहीं होने से विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी दिक्कत होती है। कई बार ऑटो उपलब्ध नहीं होने पर पैदल ही गंतव्य तक जाना पड़ता है। शहर में बाजार, सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों तक रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होने से उन्हें आवागमन में राहत मिलेगी और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। रोजाना शहर में 10 हजार के करीब छात्र व छात्राएं स्कूल व कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं। बस अड्डा भी मुख्य शहर से करीब दो किलोमीटर दूर है। गर्मी, सर्दी व बारिश में सबसे ज्यादा लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है।जल्द बसें उपलब्ध होने की उम्मीदयातायात प्रबंधक विपुल कुमार ने बताया कि कैथल डिपो की ओर से 10 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यालय को मांग भेजी गई है। अभी बसें मिलने की निश्चित समय सीमा नहीं मिली है। हालांकि जल्द बसें उपलब्ध होने की उम्मीद है।