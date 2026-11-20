खाटू श्याम के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने राहत दी है। देवउठनी एकादशी और खाटू श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र-फुलेरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह ट्रेन कैथल सहित हरियाणा के कई जिलों के श्रद्धालुओं को राजस्थान स्थित खाटू श्याम धाम के नजदीकी रींगस रेलवे स्टेशन तक पहुंचा रही है। ट्रेन 22 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को इस ट्रेन में सफर करने के लिए रिजर्वेशन करवाने की जरूरत नहीं है।

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रेलवे की ओर से गाड़ी संख्या 04745 कुरुक्षेत्र-फुलेरा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन कुरुक्षेत्र से रात 11:30 बजे रवाना हो रही है। यह रात 12:08 बजे कैथल रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यहां दो मिनट ठहराव के बाद रात 12:10 बजे रवाना होती है। इसके बाद नरवाना, जींद, जुलाना, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर होते हुए अगले दिन सुबह 6:50 बजे रींगस पहुंचती है। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद सुबह 6:55 बजे रवाना होकर सुबह 8:30 बजे फुलेरा पहुंचती है।वापसी के लिए गाड़ी संख्या 04746 फुलेरा-कुरुक्षेत्र अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 19 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन चलाई जा रही है। यह ट्रेन सुबह 8:50 बजे फुलेरा से रवाना होकर सुबह 10:50 बजे रींगस पहुंचती है। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद 10:55 बजे रवाना होती है। निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव करते हुए शाम 5:48 बजे कैथल रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यहां दो मिनट रुकने के बाद शाम 5:50 बजे कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होती है। ट्रेन रात आठ बजे कुरुक्षेत्र पहुंचती है।रेलवे की ओर से इस स्पेशल ट्रेन में 12 सामान्य श्रेणी के कोच और दो लगेज कोच सहित कुल 14 डिब्बे लगाए गए हैं। ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित श्रेणी की है। इसमें सफर करने के लिए यात्रियों को सामान्य टिकट लेना होगा। सीट के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धालु रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की से सामान्य टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। जींद, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी व नारनौल से होकर जाएगी।रेलवे की ओर से हर साल देवउठनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाता है। इस बार भी खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यह ट्रेन चलाई गई है। इससे कैथल सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को रींगस तक पहुंचने में सुविधा मिल रही है।रेलवे ने हर वर्ष की तरह इस बार भी देवउठनी एकादशी के अवसर पर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। ट्रेन कैथल में रात करीब 12 बजे पहुंचेगी है और वापसी में शाम के समय करीब पौने छह बजे पहुंचेगी।