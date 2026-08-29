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Kaithal News: बहनों ने भाईयों की कलाई पर राखी बांध मनाया पर्व
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:12 AM IST
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रक्षा बंधन पर्व पर भाई को राखी बांधती व मिठाई खिलाती बहन। अभिभावक
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राजौंद। रक्षाबंधन पर्व पर राजौंद के बाजारों में रौनक रही। महिलाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ राखियों की खरीदारी की। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की जबकि भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार भेंट किए। बाजार में रुद्राक्ष, मोती और चंदन की राखियों के साथ बच्चों के लिए खिलौनों और कार्टून पात्रों वाली राखियों की भी खूब मांग रही। राखियों के साथ ग्रीटिंग की भी मांग रही। संवाद
रक्षा बंधन पर्व पर भाई को राखी बांधती व मिठाई खिलाती बहन। अभिभावक
रक्षा बंधन पर्व पर भाई को राखी बांधती व मिठाई खिलाती बहन। अभिभावक
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