Kaithal News: आशीर्वाद का दीया जलाकर सेवा संकल्प अभियान शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
राजौंद। गांव खेड़ी राओ वाली स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर सेवा संकल्प दिवस मनाया गया। ग्रामीणों ने आशीर्वाद का दीया जलाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। शाम छह से सात बजे तक एक दीया राष्ट्र के नाम कार्यक्रम के तहत घरों और सार्वजनिक स्थानों पर दीप जलाए गए। इस दौरान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान में रक्तदान शिविर, स्वच्छता, पौधरोपण और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
विज्ञापन