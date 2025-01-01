Kaithal News: अतिथि अध्यापकों के समर्थन में उतरा सर्व कर्मचारी संघ, प्रदर्शन आज

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संघ ने इसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताते हुए सोमवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। प्रदर्शन के बाद आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान जरनैल सिंह, राज्य उपप्रधान कपिल सिरोही, जिला प्रधान ओमपाल भाल, जिला सचिव शिवचरण और जिला वरिष्ठ उपप्रधान छज्जूराम ने संयुक्त बयान में कहा कि अतिथि अध्यापक 23 जून से कुरुक्षेत्र में नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों का समाधान करने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है।संघ पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी स्कूलों में वर्ष 2005-06 से निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं, विभागीय चयन समितियों और मेरिट के आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्तियां हुई थीं। ये शिक्षक करीब 21 वर्षों से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। 16 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि समान परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए।29 को कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय प्रदर्शन...जिला उपप्रधान सावित्री, संगठन सचिव रमेश कुमार, सहसचिव कृष्ण कुमार जागड़ा और शीश राम ने कहा कि संघ ने गिरफ्तार अध्यापक नेताओं और हिरासत में लिए गए शिक्षकों को तत्काल रिहा करने तथा नियमितीकरण की मांग का समाधान करने की मांग की। साथ ही 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय प्रदर्शन और 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली में कर्मचारियों से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।