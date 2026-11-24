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कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान तेजवीर सिंह ने की। रिचुअल्स (रीति-रिवाज) में आरकेएसडी कॉलेज कैथल और संस्कृत भाषण में आर्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय मोर माजरा करनाल ने जीत हासिल की। विज्ञापन

कुलपति सचदेवा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में अवसर उन्हीं लोगों के पास अधिक समय तक ठहरते हैं, जो परिश्रम, धैर्य और दृढ़ संकल्प को अपना साथी बनाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान तेजवीर सिंह ने की। रिचुअल्स (रीति-रिवाज) में आरकेएसडी कॉलेज कैथल और संस्कृत भाषण में आर्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय मोर माजरा करनाल ने जीत हासिल की।कुलपति सचदेवा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में अवसर उन्हीं लोगों के पास अधिक समय तक ठहरते हैं, जो परिश्रम, धैर्य और दृढ़ संकल्प को अपना साथी बनाते हैं।

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ढांड। बाबू अनन्त राम जनता कॉलेज कौल में युवा एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर-क्षेत्रीय युवा महोत्सव 2026 के दूसरा दिन रहा। इसका शुभारंभ मुख्यातिथि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया।