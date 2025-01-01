Kaithal News: एक मंच पर जुटे ब्राह्मण समाज की संस्थाओं के प्रतिनिधि

कार्यक्रम का संचालन ब्रह्म कल्याण समिति के चेयरमैन महिपाल शर्मा ने किया। इस दौरान राजू डोहर ने समाज के प्रतिनिधियों और अतिथियों को चादर ओढ़ाकर और तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समाज की ताकत एकता में है। आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर एक मंच पर आने और सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देने से सामाजिक कार्यों को मजबूती मिलेगी। समारोह में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने और समाजहित के मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने पर चर्चा हुई। कैथल मार्केट कमेटी चेयरमैन सतीश शर्मा सिरटा, पाई मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्ण पिलनी समेत कई प्रतिनिधियों ने सामाजिक एकजुटता को निरंतर प्रक्रिया बनाए रखने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजरमन दीक्षित, एडवोकेट प्रवीण शर्मा, एडवोकेट नीना शर्मा, विक्की शर्मा, सुरेश शर्मा, प्रवीण शर्मा सेगा, सतबीर शर्मा सहित अनेक लोगों को सम्मानित किया गया।