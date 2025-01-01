Kaithal News: रामलीला समिति के कलाकार चंडीगढ़ में सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:39 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:39 AM IST
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लाडवा। श्री राम हनुमान रामलीला समिति के कलाकार व पदाधिकारी लगातार दूसरे वर्ष चंडीगढ़ में आयोजित उत्तर भारत स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित हुए। प्रतिष्ठित टैगोर थिएटर में समारोह के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और हरियाणा की नामी रामलीला संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इनमें श्री राम हनुमान रामलीला समिति को प्रदेश की दो उत्कृष्ट रामलीला संस्थाओं में शामिल करते हुए विशेष सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित होने वालों में समिति के अखाड़ेदार घनश्याम कांबोज व मंच सचिव राकेश गर्ग बबली, चेयरमैन डाॅ. अशोक निर्मल, निदेशक कुश गर्ग व अन्य कलाकार शामिल हैं। संवाद
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