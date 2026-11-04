Kaithal News: कैथल में प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में, शाम होते ही छाने लगता है स्मॉग

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धान कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा सड़कों पर बढ़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं, बिना पर्याप्त धूल नियंत्रण के चल रहे निर्माण कार्य और दुकानदारों की ओर से कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियां भी प्रदूषण बढ़ा रही हैं। सड़कों की सफाई के दौरान उड़ने वाली धूल भी हवा में घुल रही है। शहर में वाहनों की संख्या बढ़ने से भी स्थिति पर असर पड़ रहा है।पटाखों के इस्तेमाल पर रोक और निर्धारित समय का पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है।जरूरी होने पर ही निकलें घर सेबाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण का मौजूदा स्तर केवल बच्चों और बुजुर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी ठीक नहीं है। लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जब तक एक्यूआई में सुधार नहीं होता, तब तक खुले में शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। विशेषकर अस्थमा के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें और सांस लेने में परेशानी या अन्य दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।एक्यूआई की श्रेणियां और सेहत पर असरएक्यूआई स्तर श्रेणी संभावित असर0–50 अच्छा स्वास्थ्य पर बहुत कम असर51–100 संतोषजनक संवेदनशील लोगों को हल्की परेशानी101–200 मध्यम अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को परेशानी201–300 खराब लंबे समय तक संपर्क में रहने पर सांस संबंधी परेशानी301–400 बहुत खराब लंबे समय तक संपर्क से स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी401–500 गंभीर स्वस्थ लोगों पर भी गंभीर असर, मरीजों के लिए अधिक खतरा- एक्यूआई की श्रेणियां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सामान्य भारतीय मानकों के अनुसार हैं।