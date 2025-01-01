Kaithal News: पाई ने जीता क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब, खानपुर की टीम रही उपविजेता

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विजेता को 2.22 लाख, उपविजेता को 1.11 लाखप्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख 22 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। उपविजेता टीम को 1 लाख 11 हजार 11 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली बाबैन और मलिकपुर की टीमों को 31-31 हजार रुपये दिए गए। पांचवें स्थान पर रहने वाली टीम के लिए 5100 रुपये का पुरस्कार रखा गया। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए भी कई पुरस्कार रखे गए थे।अजय पाई बने प्लेयर ऑफ द सीरीज, बाइक से सम्मानितपूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले पाई के खिलाड़ी अजय पाई को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्हें पुरस्कार के रूप में बाइक दी गई। वहीं अलग-अलग मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच रहने वाले खिलाड़ियों को 32 इंच की एलईडी देकर सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों में खास उत्साह रहा।विजय शेरखां खेड़ी समेत कई लोग रहे मौजूदप्रतियोगिता के दौरान विजय शेरखां खेड़ी, रोहताश और विक्रम ढुल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता का संचालन मलकित, विक्रम ढुल और शिलू ढुल ने किया। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में आसपास के गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया और पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ मुकाबले खेले। फाइनल के बाद विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।