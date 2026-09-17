Kaithal News: जिले भर में सेवा संकल्प अभियान में जलाए गए पांच लाख से अधिक आशीर्वाद के दीये

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हरियाणा सरकार की ओर से इस एक माह के अभियान में सेवा, जनकल्याण, जागरूकता और जनभागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। वहीं भाई उदय सिंह किला परिसर में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पूर्व विधायक लीला राम सहित कई लोगों की उपस्थिति में भारी संख्या में लोगों ने आशीर्वाद का दीया जलाया। विधायक सतपाल जांबा की अगुवाई में पुण्डरीक तीर्थ में इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने आशीर्वाद के दीये जलाए।वहीं पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा की अगुवाई में कलायत के महर्षि कपिल मुनि तीर्थ कलायत परिसर में और गुहला में पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर की अगुवाई में सलेमपुर में सिद्धपीठ ज्वाला माता मंदिर परिसर में दीये जलाए गए। इसके अलावा जिले के सभी बूथों, धार्मिक स्थलों, सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की ओर से, आंगनबाड़ी केंद्रों, पिछले 12 साल में नए बने भवनों, सरकारी प्रोजेक्ट और विकास कार्य स्थलों पर भी सेवा संकल्प अभियान के तहत दीये जलाए गए।साथ ही भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, 152-डी हाईवे, नए बनें सभी राजकीय कॉलेजों में, श्री ग्यारह रुद्री शिव मंदिर सहित जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों, हॉकी स्टेडियम सहित सभी खेल परिसरों, नए बनें बिजली घरों, सभी अमृत सरोवरों, बीडीपीओ कार्यालयों, जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य विभाग परिसरों, नए बनें सरकारी स्कूलों सहित जिले भर में करीब पांच लाख से अधिक दीये जलाकर सेवा का संकल्प अभियान का आगाज किया गया।