फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   On Diwali, 'green' firecrackers can be burst only between 8 PM and 10 PM.

Kaithal News: दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे

Tue, 03 Nov 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
On Diwali, 'green' firecrackers can be burst only between 8 PM and 10 PM.
गुहला-चीका। दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन

एसडीएम मनीष कुमार यादव ने बताया कि जिलाधीश अपराजिता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 31 जनवरी 2027 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि सीरीज पटाखों और बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों पर भी रोक रहेगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट सहित किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और ऑर्डर लेने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed