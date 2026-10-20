Kaithal News: निष्ठा तंवर ने एक महीने में जीते दो स्वर्ण पदक

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सीबीएसई नेशनल में निष्ठा ने पहली बार हिस्सा लिया और पहले ही अवसर पर स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। निष्ठा इससे पहले भी स्कूली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तीन बार भाग ले चुकी हैं और तीनों बार रजत पदक जीते हैं। वे सब-जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं जबकि यूथ और जूनियर वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक भी हासिल कर चुकी हैं। अब उनकी नजर एसजीएफआई की राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर है। निष्ठा को उम्मीद है कि वह वहां भी स्वर्ण जीतकर कैथल और हरियाणा का नाम रोशन करेंगी।सात साल से रोजाना कर रही अभ्यासनिष्ठा पिछले सात साल से सुबह-शाम नियमित रूप से बॉक्सिंग का अभ्यास कर रही हैं। सर्दी हो या गर्मी, वे गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्टेडियम में अभ्यास करने पहुंचती हैं। लगातार मेहनत और अनुशासन के दम पर उन्होंने खेल में अपनी पहचान बनाई है। निष्ठा अपनी सफलता का श्रेय बॉक्सिंग कोच राजिंद्र सिंह, विक्रम ढुल और गुरमीत सिंह को देती हैं जिनके मार्गदर्शन में वे प्रशिक्षण ले रही हैं।पिता से मिली खेल की प्रेरणानिष्ठा के पिता क्रिकेट खिलाड़ी हैं और खेतीबाड़ी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। पिता को क्रिकेट खेलते देखकर ही निष्ठा को खेलों के प्रति रुचि पैदा हुई और उन्होंने बॉक्सिंग को अपना लक्ष्य बनाया। उनकी माता गृहिणी हैं। निष्ठा का छोटा भाई भी बॉक्सिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए अभ्यास कर रहा है। लगातार मिल रही सफलताओं से निष्ठा का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वह राष्ट्रीय स्तर पर एक और स्वर्ण पदक जीतने की तैयारी में जुटी हैं।