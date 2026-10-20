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Kaithal News: निष्ठा तंवर ने एक महीने में जीते दो स्वर्ण पदक

Tue, 20 Oct 2026 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:31 PM IST
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Nishtha Tanwar won two gold medals in one month
गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मानित होते हुए निष्ठा तंवर। संवाद - फोटो : 1
कैथल। गांव क्योड़क की बॉक्सर निष्ठा तंवर ने एक माह में दो स्वर्ण पदक जीतकर प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पहले उन्होंने कैथल में सितंबर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) स्टेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 15 से 20 अक्तूबर तक आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर-19 के 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
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सीबीएसई नेशनल में निष्ठा ने पहली बार हिस्सा लिया और पहले ही अवसर पर स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। निष्ठा इससे पहले भी स्कूली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तीन बार भाग ले चुकी हैं और तीनों बार रजत पदक जीते हैं। वे सब-जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं जबकि यूथ और जूनियर वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक भी हासिल कर चुकी हैं। अब उनकी नजर एसजीएफआई की राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर है। निष्ठा को उम्मीद है कि वह वहां भी स्वर्ण जीतकर कैथल और हरियाणा का नाम रोशन करेंगी।
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सात साल से रोजाना कर रही अभ्यास
निष्ठा पिछले सात साल से सुबह-शाम नियमित रूप से बॉक्सिंग का अभ्यास कर रही हैं। सर्दी हो या गर्मी, वे गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्टेडियम में अभ्यास करने पहुंचती हैं। लगातार मेहनत और अनुशासन के दम पर उन्होंने खेल में अपनी पहचान बनाई है। निष्ठा अपनी सफलता का श्रेय बॉक्सिंग कोच राजिंद्र सिंह, विक्रम ढुल और गुरमीत सिंह को देती हैं जिनके मार्गदर्शन में वे प्रशिक्षण ले रही हैं।
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पिता से मिली खेल की प्रेरणा
निष्ठा के पिता क्रिकेट खिलाड़ी हैं और खेतीबाड़ी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। पिता को क्रिकेट खेलते देखकर ही निष्ठा को खेलों के प्रति रुचि पैदा हुई और उन्होंने बॉक्सिंग को अपना लक्ष्य बनाया। उनकी माता गृहिणी हैं। निष्ठा का छोटा भाई भी बॉक्सिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए अभ्यास कर रहा है। लगातार मिल रही सफलताओं से निष्ठा का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वह राष्ट्रीय स्तर पर एक और स्वर्ण पदक जीतने की तैयारी में जुटी हैं।

गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मानित होते हुए निष्ठा तंवर। संवाद

गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मानित होते हुए निष्ठा तंवर। संवाद- फोटो : 1

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