Kaithal News: कार्यालय में अनुपस्थित मिले सात कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

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एसडीएम सुबह के समय सबसे पहले खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने हाजिरी रजिस्टर चेक किया जिसमें बीडीपीओ, एसडीओ, एबीपीओ, जेई, सहायक, लेखा लिपिक और सेवादार अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने इन सभी को मौके पर ही कारण बताओ नोटिस जारी किए। इसके अलावा उन्होंने किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की और मौजूद कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन की शिकायतों व समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने दें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।इसके बाद एसडीएम सहायक रोजगार कार्यालय में पहुंचे और हाजिरी रजिस्टर की जांच की। रोजगार से संबंधित उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे कोई भी कार्य लंबित न रखें। समय पर आवेदनों का निपटान करना सुनिश्चित करें।एसडीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के उपमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने सुपरवाइजरों और अन्य स्टाफ के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लाडली स्कीम के तहत आवेदन और दिए गए लाभ के बारे में जानकारी हासिल की और मौके पर रिकार्ड की जांच कर लाभार्थियों से फोन पर बातचीत की और विभाग की ओर से दिए गए लाभ के बारे में जाना। उन्होंने कार्यालय में साफ-सफाई रखने के निर्देश भी जारी किए।एसडीएम ने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में समय पर आने की आदत डालें। किसी भी समय किसी भी कार्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। यदि दोबारा से फिर ऐसी अनुपस्थिति पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार की योजनाओं को पात्र नागरिकों तक पहुंचाएं। इसमें कोई भी लापरवाही न बरतें।