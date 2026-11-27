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इससे दृश्यता प्रभावित हो रही है और मौसम सुहावना होने के साथ-साथ ठंडा होने लगा है। बदलते मौसम और तापमान में आई इस गिरावट का सीधा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। शहर के नागरिक अस्पताल में इन दिनों खांसी, जुकाम, गले में खराश और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।बदलते मौसम की चपेट में छोटे बच्चे भी तेजी से आ रहे हैं। चिकित्सक डाॅ. जितेंद्र गिल के अनुसार दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम की ठंड के कारण लोग कपड़ों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जो बीमारी का मुख्य कारण बन रहा है। डॉक्टरों ने अभिभावकों को बच्चों को पूरी बाजू के गर्म कपड़े पहनाने और ठंडी चीजों के सेवन से बचाने की सलाह दी है।गेहूं की फसल के लिए लाभदायकठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। कृषि विशेषज्ञ डाॅ. हरमीत ने कहा कि तापमान में आई यह गिरावट गेहूं की फसल के लिए बेहद लाभदायक है। गेहूं के बेहतर अंकुरण और फुटाव के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। मौसम अनुकूल होते ही क्षेत्र के किसानों ने खेतों में गेहूं की बुवाई का काम तेजी से शुरू कर दिया है। किसान सुरेंद्र ने कहा कि यदि इसी तरह ठंड और सुबह की ओस पड़ती रही, तो इस बार गेहूं की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है।