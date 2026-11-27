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शुक्रवार दोपहर आईजीएल कंपनी का कर्मचारी दीपक नियमित सफाई के लिए पाई रोड स्थित गैस पाइपलाइन के होल पर पहुंचा था। जैसे ही उसने होल का ढक्कन खोला तो अंदर एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया। शव काफी पुराना होने के कारण लगभग पूरी तरह नरकंकाल में तब्दील हो चुका था। यह देखकर कर्मचारी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद डीएसपी हरदीप सिंह और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद नरकंकाल को होल से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल कैथल भेज दिया गया।फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का रिकॉर्ड खंगालने के साथ नरकंकाल की पहचान करने के प्रयास में जुटी है। पुलिस हत्या सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से ही मौत के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद है।आईजीएल कंपनी के कर्मचारियों ने पाइपलाइन के होल में शव पड़े होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मृतक कौन है और शव यहां कैसे पहुंचा। फिलहाल यह जांच का विषय है।हरदीप सिंह, डीएसपी कैथल।