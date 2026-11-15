Kaithal News: पंचमुखी चौक पर डेढ़ घंटे तक लगा रहा जाम

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वाहन चालकों ने बताया कि जाम लगने के करीब पौने घंटे बाद पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालने का प्रयास शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुल पाया। लोगों का कहना है कि पंचमुखी चौक यातायात नियंत्रण के लिए नियमित पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं है। इसी कारण यहां आए दिन जाम की स्थिति बनती है।वाहन चालक सुरेंद्र कुमार, सुनील, सुभाष, ईशम सिंह, बलवान, राजेंद्र, राजू और जग्गी ने बताया कि चौक पर नियमित रूप से पुलिस कर्मचारी तैनात नहीं रहते। लोगों ने प्रशासन से सुबह से शाम तक चौक पर यातायात पुलिसकर्मियों की नियमित ड्यूटी लगाने और स्थायी समाधान के लिए ठोस योजना बनाने की मांग की।पुलिस कर्मचारियों को मौके पर भेजाढांड थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि पंचमुखी चौक पर जाम खुलवाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया गया था। कर्मचारियों ने यातायात नियंत्रित कर जाम खुलवाया।