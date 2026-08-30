लंबित वेतन पर कार्रवाई बंद करे प्रबंधन, नहीं तो होगा रोष प्रदर्शन : दादूवाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:16 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:16 PM IST
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गुहला-चीका। मीरी-पीरी संस्थान में तीन माह से लंबित वेतन के लिए कर्मचारियों और चिकित्सकों की ओर से उठाई गई आवाज के बाद हुई कार्रवाई का मामला तूल पकड़ गया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने प्रबंधन से कर्मचारियों व चिकित्सकों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने और लंबित वेतन जारी करने की मांग की है। दादूवाल ने कहा कि वेतन मांगना कर्मचारियों का अधिकार है, अपराध नहीं। उन्होंने संघर्ष समिति के प्रधान प्रितपाल सिंह व कोषाध्यक्ष तरसेम सिंह के निलंबन, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अरविंद टिक्कों को हटाने और अन्य कर्मचारियों और चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। दादूवाल ने चेतावनी दी कि निलंबन व नोटिस वापस लेकर लंबित वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो एचएसजीएमसी सदस्यों के साथ कर्मचारियों व चिकित्सकों के समर्थन में रोष प्रदर्शन किया जाएगा।
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