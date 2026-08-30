Kaithal News: अलग-अलग मामलों में 6 आरोपी काबू, 6 अवैध देशी पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद

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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 देशी पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पहले मामले में सीआईए-1 पुलिस प्रभारी एएसआई जसवंत सिंह की टीम की ओर से नरड़ बस अड्डे के पास से आरोपी जीतू निवासी जनकपुरी कॉलोनी, कैथल को काबू किया गया। उसके कब्जे से एक 315 बोर का देशी पिस्तौल बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना तीतरम में प्राथमिकी दर्ज की गई। दूसरे मामले में सीआईए-1 की टीम ने एनएच-152 से गांव प्यौदा जाने वाली सड़क से आरोपी गुरदेव निवासी गांव कोयल, जिला जींद, हाल किरायेदार शुगर मिल कॉलोनी, कैथल को 315 बोर देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ काबू किया। आरोपी के खिलाफ थाना तितरम में प्राथमिकी दर्ज की गई।तीसरे मामले में सीआईए-1 की टीम की ओर से कैथल-करनाल रोड पर हांसी-बुटाना नहर पुल के पास से आरोपी गांव नीमवाला निवासी सुशील उर्फ रौन्नी को काबू कर लिया। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी पिस्तौल बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना पुंडरी में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथे मामले में सीआईए कलायत की टीम ने कलायत क्षेत्र से बाइक पर सवार आरोपी रेलु निवासी गांव खरक पांडवा को काबू किया गया। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज की गई।पांचवें मामले में एंटी व्हीकल थैफ्ट स्टाफ की टीम की ओर से सेक्टर 18 कैथल स्थित पार्क में दबिश देकर आरोपी सुभाष नगर कैथल निवासी मनोज कुमार को काबू कर लिया गया। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। थाना सिविल लाइन में प्राथमिकी दर्ज की गई। छठे मामले में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने गांव कलायत से बालू की तरफ जाने वाली सड़क पर जम्मू कटरा पुल के नीचे दबिश देकर आरोपी गांव बालू हाल राजनगर कॉलोनी कैथल निवासी गुरमीत को 315 बोर के एक अवैध देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ काबू कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज की गई।