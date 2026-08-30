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जनता के साथ निरंतर संवाद हमारी प्राथमिकता : नवीन

Sun, 30 Aug 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:29 PM IST
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Continuous dialogue with the people is our priority: Naveen
जिन्दल हाउस में कार्यकर्ताओं से बात करते सांसद। विज्ञ​प्ति
कैथल। सांसद नवीन जिंदल ने रविवार को कैथल स्थित जिंदल हाउस में कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपनी समस्याएं लेकर सांसद से मिलने पहुंचे। सांसद ने जिन समस्याओं का समाधान मौके पर संभव था, उनका तत्काल समाधान कराया। अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करवाने के निर्देश अपनी टीम को दिए।
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इस मौके पर सांसद ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के साथ निरंतर संवाद हमारी प्राथमिकता है। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने से जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी तरीके से काम किया जा सकता है। भोजन के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत भी की। इस मौके पर तेजवीर सिंह पूर्व विधायक, नरेंद्र सरपंच जुलानीखेड़ा, करोड़ा डेरा से बाबा खुशी नाथ, राजपाल तंवर और संदीप ढुल उपस्थित रहे।

जिन्दल हाउस में कार्यकर्ताओं से बात करते सांसद। विज्ञप्ति

जिन्दल हाउस में कार्यकर्ताओं से बात करते सांसद। विज्ञप्ति

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