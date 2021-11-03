Kaithal News: मंदिर की प्राचीन छड़ियों से एक किलो चांदी चोरी करने वाले महंत और सुनार गिरफ्तार

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डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने बताया कि गांव रामथली निवासी महावीर शर्मा ने थाना गुहला में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार बाबा दरबारपुरी की समाधि के गद्दी वाले कमरे में दो प्राचीन छड़ियां रखी हुई थीं। इन पर चांदी की परत लगी थी। 18 अगस्त को मंदिर के कमरे की सफाई के दौरान महावीर शर्मा ने दोनों छड़ियों पर भगवा कपड़ा लिपटा देखा। कपड़ा हटाने पर छड़ियों से पुरानी चांदी की परत गायब मिली। इस बारे में उसने मंदिर के सेवादारों और महंत अमरनाथ पुरी को बुलाया। महंत से पूछताछ करने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। शिकायत के आधार पर थाना गुहला में प्राथमिकी दर्ज की गई।पूछताछ में सुनार को चांदी बेचने का खुलासामामले की जांच सीआईए कलायत की टीम ने की। पुलिस ने महंत अमरनाथ पुरी को काबू कर पूछताछ की। पूछताछ में महंत ने पुलिस को बताया कि छड़ियों से उतारी गई चांदी उसने रामथली स्थित दुकान के मालिक और हनुमान कॉलोनी चीका निवासी सुनार नानूराम को बेच दी थी। इसके बाद पुलिस ने सुनार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों से करीब एक किलोग्राम चांदी बरामद हुई है। अदालत के आदेश पर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।