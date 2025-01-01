Kaithal News: आईटीआई के विद्यार्थियों को साइबर ठगी के बारे में किया जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:48 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:48 AM IST
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कलायत। गांव पिंजुपुरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान साइबर सुरक्षा व वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव विषय पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। प्राचार्य भूपेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताए गए। पुलिस विभाग से एएसआई अमृत और हेड काॅन्स्टेबल कृष्ण ने साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड संबंधी विवरण और निजी जानकारी साझा न करें। इंजीनियर रवींद्र कुमार ने संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। विद्यार्थियों को साइबर ठगी होने पर तत्काल संबंधित हेल्पलाइन पर शिकायत करने की जानकारी भी दी गई। प्राचार्य भूपेंद्र पाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जिम्मेदारी से रहने के लिए जागरूक करते हैं।
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