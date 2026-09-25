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Kaithal News: राजौंद और कलायत में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ

Fri, 25 Sep 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:20 PM IST
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Launch of the 'Angan Milan Seva' program in Rajaund and Kalayat.
आंगनबाड़ी वर्करों को सम्मानित करते हुए अ​धिकारी व अन्य। विज्ञ​प्ति
कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में राजौंद और कलायत ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों, महिलाओं, अभिभावकों और ग्रामीणों की सहभागिता से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। राजौंद ब्लॉक के गांव जाखौली में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेल, चित्रकारी, रंग भरने और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सहित विभिन्न गतिविधियां कराई गईं। बच्चों ने कविताएं प्रस्तुत कीं।
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वहीं विभाग की योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और अन्य पात्र लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सपना ने बताया कि आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम 25 सितंबर से 7 अक्तूबर तक चार चरणों में ग्रामीण, खंड और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को पोषण, स्वास्थ्य, बाल विकास और महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने आमजन से नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्परों और आशा वर्करों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों और प्रतिभागियों को मिठाई भी वितरित की गई। इस अवसर पर जिला संयोजक निधि मोहन, सुमन पहूजा सहित विभागीय अधिकारी, सुपरवाइजर और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

आंगनबाड़ी वर्करों को सम्मानित करते हुए अधिकारी व अन्य। विज्ञप्ति

आंगनबाड़ी वर्करों को सम्मानित करते हुए अधिकारी व अन्य। विज्ञप्ति

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