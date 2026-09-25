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धान उठान का कार्य तेजी व समयबद्ध करें ट्रांसपोर्ट एजेंसियां : बलराज

Fri, 25 Sep 2026 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:48 PM IST
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Transport agencies must expedite paddy lifting and ensure it is done on time: Balraj
गुहला-चीका। नायब तहसीलदार बलराज सिंह मलिक ने धान खरीद की व्यवस्थाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एजेंसी के संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीद सीजन के दौरान मंडी में जाम जैसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जाएं। धान की आवक कुछ दिनों में मंडियों में अधिक होने की संभावना है। इसके दृष्टिगत सभी ट्रांसपोर्ट एजेंसियां खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर गाड़ियों का पंजीकरण समय पर करवाएं, ताकि उन्हें सीजन के दौरान ट्रांसपोर्ट से संबंधित किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। धान उठान का कार्य तेजी से व समयबद्ध करें और इसमें कोई भी लापरवाही न बरती जाए। यदि किसी भी ट्रांसपोर्ट ने नियमों का उल्लंघन किया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलराज सिंह मलिक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे धान खरीद कार्य को समुचित करवाएं ओर इस पर पूरी निगरानी रखें। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आने दें, यदि कोई समस्या किसान की तरफ से आती है तो उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए समस्या का समाधान करवाएं।
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