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Kaithal News: इनेलो का युवा सम्मेलन कैथल में 19 को

Sun, 15 Nov 2026 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:48 PM IST
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INLD youth convention in Kaithal on the 19th
राजौंद। इनेलो के 19 नवंबर को कैथल में होने वाले युवा सम्मेलन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इनेलो जिला मीडिया प्रभारी कंवरपाल राणा राजौंद ने बताया कि सम्मेलन में पार्टी के युवा नेता एवं विधायक करण सिंह चौटाला शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं की ओर से गांव-गांव जाकर युवाओं से संपर्क किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा युवाओं को सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है । उन्होंने जिले के युवाओं से अपील की कि वे 19 नवंबर को कैथल में आयोजित होने वाले युवा सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। संवाद
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