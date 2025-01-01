Kaithal News: सुबह-शाम बढ़ी ठंडक, दिनभर छाए रहे बादल, बीच-बीच में निकली धूप, आज बारिश के आसार

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पिछले दिनों की तुलना में सुबह का तापमान कम होने से मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। सुबह सैर पर निकलने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिली। शाम के बाद भी मौसम सुहावना रहा। सितंबर के अंतिम दिनों में सुबह और रात के तापमान में और गिरावट आने से ठंडक बढ़ने के आसार हैं।पिछेती धान के लिए मौसम अनुकूल, किसान रखें नजरमौसम में बदलाव से पिछेती धान की फसल के लिए फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जिन खेतों में धान पकने की अवस्था में है, वहां सामान्य तापमान फसल के लिए बेहतर है। बादल रहने से खेतों में नमी बनी रह सकती है। हालांकि लगातार बारिश होने पर कटाई के समय परेशानी आ सकती है। इसलिए किसानों को फसल की स्थिति और मौसम पर नजर रखने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र कैथल के मुख्य समन्वयक रमेश चंद्र ने बताया कि फिलहाल मौसम सामान्य रहने से पिछेती धान को नुकसान की आशंका कम है। किसान खेत में पानी की स्थिति देखते रहें और जहां धान पकने लगा है, वहां मौसम साफ होते ही कटाई की तैयारी रखें।मौसम बदलने से बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी की सलाहडॉ. अनिल अग्रवाल ने बताया कि मौसम बदलने और सुबह तापमान गिरने के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह जल्दी निकलने पर हल्के गर्म कपड़े पहनें और ठंडे पानी से बचें। तापमान में अचानक बदलाव से सर्दी-जुकाम की शिकायत बढ़ सकती है।