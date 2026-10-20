Kaithal News: नगर में निकाली आकर्षक झांकिया, रावण दहन के साथ रामलीला का हुआ समापन

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रावण दहन के साथ हुई पारंपरिक रावण पूजा

दशहरे के इस खास मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप रावण दहन का मुख्य आयोजन किया गया। दहन से पहले परंपरा के अनुसार शहर में रावण के पुतले और उसकी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान भारी तादाद में मौजूद श्रद्धालुओं ने बुराइयों का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा कलायत शहर गूंज उठा। रावण दहन का यह उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रावण दहन के साथ हुई पारंपरिक रावण पूजादशहरे के इस खास मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप रावण दहन का मुख्य आयोजन किया गया। दहन से पहले परंपरा के अनुसार शहर में रावण के पुतले और उसकी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान भारी तादाद में मौजूद श्रद्धालुओं ने बुराइयों का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा कलायत शहर गूंज उठा। रावण दहन का यह उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

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कलायत। मंगलवार को दशहरे के पावन पर्व पर शिव रामलीला क्लब के तत्वावधान में शहर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण और उनके परिवार की अत्यंत आकर्षक और सजीव झांकियां निकाली गईं। इस दौरान पूरे शहर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। यात्रा के मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर और आरती उतारकर झांकी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों की ओर से शहरवासियों को प्रसाद वितरित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिव रामलीला क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले करीब 10 दिनों से स्थानीय अग्रसेन पार्क में रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। प्रतिदिन रात को रामलीला के विभिन्न प्रसंगों को देखने के लिए शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।