धान खरीद तुरंत शुरू करे सरकार, मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल खोला जाए : विक्रम

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बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गुरनाम फरल ने की। बैठक में युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना एडवोकेट एवं प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चहल नरड ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन(चढूनी) के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की समस्याओं के लिए मार्केट कमेटी सचिव ढांड के माध्यम से जिला उपायुक्त कैथल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंडियों में धान खरीद सीजन से पहले मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने, सफाई व्यवस्था, शौचालय, बिजली एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने और मंडियों में पड़ी एफसीआई की गेहूं को तत्काल प्रभाव से उठवाने की मांग की गई।इस अवसर पर बलकार मलिक, रणधीर बरसाना, सुनील गोलन,सतनाम हाबड़ी, सतपाल पुंडरी, गुरुमुख फरल और कृष्ण कौल उपस्थित रहे।मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल खोला जाएयुवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना एडवोकेट ने कहा कि धान की फसल मंडियों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है लेकिन सरकार की ओर से धान की खरीद के लिए अभी तक स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार धान की खरीद तुरंत शुरू करने की घोषणा करे और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को तत्काल प्रभाव से खोला जाए, ताकि पंजीकरण से वंचित किसान भी अपनी फसल बेचने से वंचित न रहें। प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चहल नरड़ ने कहा कि कैथल जिले की विभिन्न मंडियों में एफसीआई का गेहूं अभी भी शेडों के नीचे और फड़ों पर पड़ा हुआ है। यदि इसे समय रहते नहीं उठाया गया तो धान के सीजन में किसानों को अपनी फसल मंडियों में डालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि धान की आवक बढ़ने से पहले मंडियों को पूरी तरह खाली करवाया जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल लेकर आने पर किसी प्रकार की दिक्कत न हो।