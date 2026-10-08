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Kaithal News: एमए अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर में छात्राओं ने लहराया परचम

Thu, 08 Oct 2026 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:54 PM IST
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Girls hoisted the flag in MA English fourth semester
टॉपर छात्राएं प्रबंधन समिति पदा​धिकारी व स्टाफ के साथ। विज्ञ​प्ति
कैथल। इंदिरा गांधी पीजी महिला महाविद्यालय, कैथल की एमए अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर की छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय की ओर से घोषित परिणाम में जानवी ने 9.17 सीजीपीए प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। राघविंदर, ऋतु और विशाखा ने 9.04 सीजीपीए के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि अक्षिता 9.00 सीजीपीए के साथ तीसरे स्थान पर रही।
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महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. आरती गर्ग ने बताया कि परीक्षा परिणाम में पांच छात्राओं ने 9 सीजीपीए, 21 छात्राओं ने 8 से अधिक सीजीपीए और 16 छात्राओं ने 8 सीजीपीए हासिल किया। महाविद्यालय प्रबंधक समिति के प्रधान राम बहादुर खुरानिया ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और प्राध्यापकों के मार्गदर्शन से महाविद्यालय निरंतर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सांयकालीन सत्र की प्राचार्या प्रभारी डॉ. श्वेता तंवर ने भी छात्राओं और प्राध्यापक वर्ग को बधाई दी। इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर अंकिता, राधिका शर्मा, रश्मि शर्मा, अंशिका, कोमल और अक्षिता मौजूद रहीं।

टॉपर छात्राएं प्रबंधन समिति पदाधिकारी व स्टाफ के साथ। विज्ञप्ति

टॉपर छात्राएं प्रबंधन समिति पदाधिकारी व स्टाफ के साथ। विज्ञप्ति

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