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Kaithal News: खेत से मोटर की केबल चोरी करने के मामले में 2 आरोपी काबू

Fri, 09 Oct 2026 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:00 AM IST
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Two accused apprehended for stealing a motor cable from a farm.
कैथल। सीआईए 1 पुलिस ने खेत से मोटर की केबल चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को काबू किया है। पुलिस प्रवक्ता प्रवीन ने बताया कि गांव कुराड़ निवासी जगविंदर की शिकायत अनुसार 20 जनवरी की रात को लाम्बा खेड़ी रोड स्थित उसके खेत से दो मोटरों की केबल चोरी हो गई थी। इसमें एक केबल 60 फीट और दूसरी केबल 20 फीट थी। इस बारे में थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज की गई। टीम ने आरोपी गांव कमालपुर निवासी साहिल और सुभाष कॉलोनी कलायत निवासी साहिल उर्फ शैली को काबू किया। व्यापक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कलायत थाना क्षेत्र के गांव सजुमा के खेतों से एक अन्य तार चोरी की वारदात को अंजाम देना भी कबूल किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 10 किलो चोरीशुदा तांबा तार बरामद की गई। दोनों आरोपियों को अदालत के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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