किसान पराली जलाने के बजाय आय का साधन बनाएं : अमित

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अमित खत्री बुधवार को हनुमान वाटिका के हॉल में आयोजित किसान मेले में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम होगा और लोगों को रसायनमुक्त अनाज मिल सकेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्राकृतिक खेती शुरू करने में किसानों को किसी तरह की परेशानी आती है तो कृषि विभाग की ओर से पूरा सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाएगा।आठ स्टॉल लगाकर दी योजनाओं की जानकारीकृषि उपनिदेशक डॉ. रविंद्र जाखड़ ने बताया कि विभाग गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक कर रहा है। मेले में तिलहन फसलों, गन्ना उत्पादन, प्राकृतिक खेती और फसल विविधिकरण की जानकारी दी गई। इसके लिए आठ स्टॉल लगाई गईं। प्रगतिशील किसान मनोज, जोनी राणा और राजेश ने भी अपने खेती के अनुभव साझा किए। पंचकूला से पहुंचे कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेश लाठर ने किसानों को जागरूक किया। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक डॉ. राम प्रताप सिहाग, संयुक्त निदेशक डॉ. देवेंद्र सिहाग सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।