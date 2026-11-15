Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Drinking water supply in Kalayat relies on just two motors.

Kaithal News: कलायत में पेयजल आपूर्ति का जिम्मा दो मोटरों के भरोसे

Sun, 15 Nov 2026 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Drinking water supply in Kalayat relies on just two motors.
कलायत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंं जुगाड़ के सहारे मोटर
कलायत। शहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल व्यवस्था की बदहाली ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। 16 वार्डों की घनी आबादी वाले शहर में पेयजल सप्लाई का जिम्मा अकसर खराब रहने वाली महज दो मोटरों के भरोसे है। आपातकालीन स्थिति में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न तो पर्याप्त अतिरिक्त मोटरों की व्यवस्था दिखाई दे रही है और न ही जनरेटर सेट चालू हालत में है। जनरेटर की स्थिति देखकर लगता है कि लंबे समय से इसके रखरखाव की सुध तक नहीं ली गई।
विज्ञापन

शहर में पिछले दो दिनों से जारी पेयजल संकट ने हालात को कहीं ज्यादा गंभीर बना दिया। पानी की किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब विवाह समारोहों के बीच वर-वधू ने भी मेहमानोंं के सामने आ रही पेयजल समस्या के विरोध में विभागीय कार्यालय पर डेरा डालने का ऐलान कर दिया। शहरवासियों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने और पेयजल व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन दिए जाने के बाद प्रस्तावित प्रदर्शन वापस ले लिया गया।
विज्ञापन

नगर पालिका पार्षदों, समाजसेवी संगठनों और आम लोगों का आरोप है कि पेयजल प्रबंधन के नाम पर लंबे समय से लोगों के साथ मजाक हो रहा है। मोटरों की खराबी और उपकरणों के उचित रखरखाव के अभाव में बार-बार पेयजल सप्लाई प्रभावित होती है। विभाग के पास आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक संसाधन होने चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्राथमिकता के आधार पर समाधान के दावे:
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ नरेश कुमार ने बताया कि पेयजल सप्लाई की मोटर खराब होने के कारण जब भी लोगों को परेशानी आती है तो उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाता है। उन्होंने पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध होने का भी दावा किया।

कलायत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंं जुगाड़ के सहारे मोटर

कलायत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंं जुगाड़ के सहारे मोटर

कलायत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंं जुगाड़ के सहारे मोटर

कलायत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंं जुगाड़ के सहारे मोटर

कलायत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंं जुगाड़ के सहारे मोटर

कलायत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेंं जुगाड़ के सहारे मोटर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed