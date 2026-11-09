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Kaithal News: रोशनी और उल्लास के साथ मनाई सीवन में दीपावली

Mon, 09 Nov 2026 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:14 PM IST
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Diwali celebrated with light and joy in Siwan
सीवन। सीवन और आसपास के गांवों में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास, श्रद्धा और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने परिवार सहित बाजार पहुंचकर मिठाइयों, पूजा सामग्री, कपड़ों, बर्तनों और सजावटी सामान की खरीदारी की। घरों और दुकानों को रंग-बिरंगी बिजली की झालरों और फूलों से सजाया गया। दीपावली पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीवन थाना पुलिस सतर्क रही। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी रखी गई। घरों की साफ-सफाई के साथ मुख्य द्वार और आंगन में आकर्षक रंगोलियां बनाई गईं। परिवारों ने शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद प्रसाद और मिठाइयां बांटी गईं।
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