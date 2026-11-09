Kaithal News: विदेशी नंबर से बाकल गांव के सरपंच को जान से मारने की धमकी, दो दिन में सरपंच पद छोड़ने का अल्टीमेटम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमेरिका के नंबर से आया फोननरेंद्र सिंह के अनुसार दो दिन पहले दोपहर करीब 12:57 बजे उनके मोबाइल पर अमेरिका के नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने सरपंच पद छोड़ने की बात कही। उसने चेतावनी दी कि पद छोड़ने के लिए उनके पास केवल दो दिन का समय है। ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।हत्या के लिए सुपारी मिलने का दावासरपंच ने शिकायत में बताया कि फोन करने वाले ने खुद को एसके बाबा गिरोह का सदस्य बताया। उसने कहा कि उनकी हत्या के लिए बड़ी रकम की सुपारी देने का प्रस्ताव मिला है। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि वे जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं। इसके बाद फोन काट दिया गया।परिवार की सुरक्षा की लगाई गुहारधमकी मिलने के बाद सरपंच ने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए चिंता जताई है। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी या गिरोह के सदस्य उनके और परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी करने की मांग की है।डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पूंडरी थाने में शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।