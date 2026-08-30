Kaithal News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर 350 खिलाड़ियों ने निकाली साइकिल रैली

उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद का जीवन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने बच्चों से मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं बल्कि खिलाड़ियों को देश और समाज का नाम रोशन करने का अवसर भी देते हैं। डीआईपीआरओ नसीब सैनी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर हॉकी में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया। खिलाड़ियों को भी अपने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में पूरी लगन से अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत करने वाला खिलाड़ी निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकता है। कार्यक्रम का मंच संचालन हैंडबॉल कोच राजेश कुमार ने किया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी राजरानी, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी गुरमीत सिंह, अमरजीत सिंह, दिलावर, जूडो कोच जोगिंदर, रणधीर ढांडा, सलेश, डीपीई संदीप व मोहन लाल और कोच प्रशांत सहित विभिन्न खेल नर्सरियों के प्रशिक्षक मौजूद रहे।