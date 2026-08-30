Kaithal News: काव्य गोष्ठी में साहित्यकारों ने रचनाओं से बांधा समा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:40 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:40 PM IST
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कैथल। सद्भावना साहित्य सदन कैथल की ओर से सेक्टर-21 स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर भवन में विचार और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता साहित्यकार डॉ. विकास आनंद ने की। मुख्य अतिथि समाजसेविका डॉ. सरस्वती चालिया रहीं और श्याम सुंदर शर्मा गौड़, सुरेंद्र कुमार कंवल हरियाणवी व प्रोफेसर अनिल सौदा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गोष्ठी का शुभारंभ सोहनलाल सोहनी की हरियाणवी रचना से हुआ। डॉ. आरडी बिबीयन, विनोद कुमार, श्याम सुंदर शर्मा गौड़, रजनीश शर्मा, प्रोफेसर अनिल सौदा, दिलबाग अकेला, सुरेंद्र कंवल हरियाणवी और सतबीर जागलान ने भी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन से जुड़े विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत कीं। डॉ. सरस्वती चालिया ने लड़का-लड़की को समान समझने और योग को दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर दिया।
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