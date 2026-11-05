बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाएं : संदीप नैन

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उन्होंने कहा कि आगामी 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएं, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का नियमित अभ्यास करवाया जाए और समय-समय पर लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएं। उन्होंने शिक्षकों व एसएमसी सदस्यों से विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया।बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभाग से प्राप्त बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया और विभिन्न मदों में राशि खर्च करने के प्रस्ताव पारित किए गए। विद्यालय में सामान की खरीद व उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष कमेटी का गठन भी किया गया। संदीप नैन ने एसएमसी सदस्यों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई, शौचालयों और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का जायजा लिया व व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर एसएमसी प्रधान शमशेर सिंह, पूजा रानी, सोमवती, परमजीत, सुभाष चंद, दलबीर सिंह, ऋषिपाल, निर्मला देवी उपस्थित रहे।