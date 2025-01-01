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Kaithal News: खंभे से टकराकर पलटा ट्रक, चालक की मौत

Sun, 08 Nov 2026 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:34 AM IST
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Truck overturns after hitting a pole; driver dies
पलटा हुआ ट्रक से बिखरा हुआ सामान ​। सोशल मीडिया - फोटो : udhampur news
संवाद न्यूज एजेंसी
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कलायत। जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर गांव खरक पांडवा के पास शनिवार को चालक को नींद की झपकी आने से ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंभे से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। हादसे में चालक पंजाब के तरनतारन जिले के गांव रसूलपुर के 25 वर्षीय सेहवन की मौत हो गई, जबकि परिचालक जसबीर को हल्की चोटें आईं।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। जसबीर सिंह ने बताया कि ट्रक जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था। गांव खरक पांडवा के पास पहुंचने पर चालक सेहवन को अचानक नींद की झपकी आ गई। इससे वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराया।
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टक्कर के बाद ट्रक सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने का प्रयास किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी जुटाई। हादसे में चालक सेहवन की मौत होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई।
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कलायत थाना पुलिस ने की इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई
डीएसपी रोहताश ने बताया कि कलायत थाना पुलिस ने मामले में इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई की है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी में चालक को नींद की झपकी आने से ट्रक का संतुलन बिगड़ना हादसे का कारण बताया जा रहा है। अभी मामले की गहनता से जांच होगी। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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