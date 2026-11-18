कैथल। इंदिरा गांधी पीजी महिला महाविद्यालय की एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर प्रो. रश्मि और दो छात्राओं ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से 10 से 16 नवंबर तक आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लिया। शिविर में बीए द्वितीय वर्ष की स्वयंसेविका अंजली और खुशप्रीत शामिल रहीं। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, आपसी सहयोग, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव की भावना विकसित करना और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना रहा। इस दौरान छात्राओं ने वाद-विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद और कविता पाठ सहित विभिन्न कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के समापन पर प्रतिभागी छात्राओं और प्रोग्राम ऑफिसर को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय प्रबंधक समिति के प्रधान रामबहादुर खुरानिया, प्राचार्या डॉ. आरती गर्ग और सायंकालीन सत्र की प्रभारी प्राचार्या डॉ. श्वेता तवर ने भी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर और छात्राओं को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर प्रो. दीपा और प्रो. सोनल भी मौजूद रहीं।

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